Рэпер ST потратил приз за победу в шоу "Новые звёзды в Африке" на подарок жене

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Победитель шоу "Новые звёзды в Африке" Александр Степанов, выступающий под псевдонимом ST, рассказал, на что потратил свой выигрыш.

Фото: grozny-inform.ru

Денежный приз за победу в шоу составил пять миллионов рублей. По словам музыканта, после возвращения из Африки первым делом он сделал дорогостоящий подарок жене. Часть денег пожертвовал на благотворительность.

"Дочке я обещал привезти маленького жирафика. Перед отъездом я безумно хотел увидеть жирафа. Это бы значило, что Вселенная на моей стороне. Когда мы отъезжали от лагеря, вышел жираф. Я просто выпал", — рассказал ST в "Шоу Воли" на телеканале ТНТ.

Вместе с Александром Степановым за победу в шоу боролись актриса Наталья Бардо и бизнесвумен Мария Погребняк. Однако удача оказалась на стороне рэпера. Ему удалось быстрее соперниц собрать лестницу из разбросанных по лабиринту ступеней.

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