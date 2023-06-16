Бизнесвумен Мария Погребняк оценила свою стратегию в шоу "Новые звёзды в Африке"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Финалистка "Новых звёзд в Африке" Мария Погребняк прокомментировала своё поведение в шоу.

Фото: mk.ru

В это воскресенье телеканал ТНТ покажет финальный выпуск шоу "Новые звёзды в Африке". До финала смогли добраться рэпер Саша ST, актриса Наталья Бардо и бизнесвумен Мария Погребняк.

В 15-м выпуске вместо церемонии голосования финалисты должны будут ответить на каверзные вопросы от выбывших участников. Как сообщает издание "Вокруг ТВ", Марии Погребняк пришлось рассказать о выбранной ею стратегии и оценить свои моральные качества.

"Я отправила домой тех, кто не хотел быть с моей командой. В начале проекта я играла жёстко, но смогла сохранить лицо и дойти до финала. Примерила образ сильной женщины без принципов. Мне не стыдно. Это игра", — заявила Мария.

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Новый звёзды в Африке