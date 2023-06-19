Экс-солистка российской группы "Тату" Лена Катина и миллионер Дмитрий Спиридонов скоро станут родителями. Артистка уже воспитывает ребёнка, а бизнесмен впервые будет папой.
Он уже рассказал, как узнал о беременности жены: всё произошло рано утром на даче и очень неожиданно для него. Елена показала супругу "тест" с положительным результатом. Мужчина не сразу сообразил, что станет отцом. Сперва он предположил, что жена заразилась COVID-19, пишет YouTube-канал "Основатели".
"В смысле, ты беременна? От кого?" — воскликнул Дмитрий спросонья.
Об оплошности бизнесмен сегодня вспоминает с юмором. Через несколько недель у них должен родиться сын, которому уже выбрали имя — Демьян.
Катина и Спиридонов поженились в 2022 году. Бывшая солистка "Тату" помогла мужчине побороть онкологию.
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