Раскрыты зарплаты и житьё домработниц российских звёзд

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пожилые звёзды-шоубиза часто решаются на проживание с сиделками, чтобы всегда рядом находился человек, который и кушать приготовит, и квартиру приберёт.

Фото: кадр из видео

К примеру, Бедрос Киркоров нанял 43-летнюю медсестру из Брянщины, которая сегодня проводит с ним все время, пишет "Телепрограмма". Хотя он и отрицает роман с ней, но его сын Филипп постоянно говорит о свадьбе.

Сама же медсестра Олеся Иванова рассказала, что она просто помогает пожилому артисту.

"В мои обязанности входит контроль лекарств, артериального давления и сатурации. Готовлю как помощница", — говорит женщина.

Бари Алибасов платит сиделке 120 000 рублей в месяц за то, что та и помогает по дому, и на шоппинг с ним ходит.

А ведущий Дмитрий Дибров столкнулся в этой ситуации с некоторым трудностями. Однажды его домработница домработница отказалась работать и приготовила невкусный обед. В итоге он уволил её, наняв новую.

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