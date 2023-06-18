Пожилые звёзды-шоубиза часто решаются на проживание с сиделками, чтобы всегда рядом находился человек, который и кушать приготовит, и квартиру приберёт.
К примеру, Бедрос Киркоров нанял 43-летнюю медсестру из Брянщины, которая сегодня проводит с ним все время, пишет "Телепрограмма". Хотя он и отрицает роман с ней, но его сын Филипп постоянно говорит о свадьбе.
Сама же медсестра Олеся Иванова рассказала, что она просто помогает пожилому артисту.
"В мои обязанности входит контроль лекарств, артериального давления и сатурации. Готовлю как помощница", — говорит женщина.
Бари Алибасов платит сиделке 120 000 рублей в месяц за то, что та и помогает по дому, и на шоппинг с ним ходит.
А ведущий Дмитрий Дибров столкнулся в этой ситуации с некоторым трудностями. Однажды его домработница домработница отказалась работать и приготовила невкусный обед. В итоге он уволил её, наняв новую.
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