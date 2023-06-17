Самое яркое выступление на ПМЭФ-2023 устроила группа "Иванушки International"

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Третий день ПМЭФ завершился концертом "Иванушек International". Билеты на мероприятие были доступны для свободной покупки, причём их цена варьировалась от 60 до 80 тысяч рублей. Как сообщает издание Monavista, перед выступлением группы "Иванушки International" публику разогревали Magic ZOYA и Charlie Anele.

Фото: vk.com

При выходе на сцену коллектива гости изначально реагировали сдержанно. Однако после исполнения хитов "Колечко", "Тучи", "Реви" атмосфера в зале оживилась, и появились желающие потанцевать.

Певцы активно общались с аудиторией и радушно отвечали на просьбы сделать совместное фото. Помимо исполнения своих известных песен группа также представила несколько популярных композиций других артистов. Их выступление вдохновило не только женскую часть публики, но и мужчин, которые с удовольствием присоединялись к танцам.

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Иванушки Int. - Тучи