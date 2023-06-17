Третий день ПМЭФ завершился концертом "Иванушек International". Билеты на мероприятие были доступны для свободной покупки, причём их цена варьировалась от 60 до 80 тысяч рублей. Как сообщает издание Monavista, перед выступлением группы "Иванушки International" публику разогревали Magic ZOYA и Charlie Anele.
При выходе на сцену коллектива гости изначально реагировали сдержанно. Однако после исполнения хитов "Колечко", "Тучи", "Реви" атмосфера в зале оживилась, и появились желающие потанцевать.
Певцы активно общались с аудиторией и радушно отвечали на просьбы сделать совместное фото. Помимо исполнения своих известных песен группа также представила несколько популярных композиций других артистов. Их выступление вдохновило не только женскую часть публики, но и мужчин, которые с удовольствием присоединялись к танцам.
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