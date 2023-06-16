Итоги выступления Путина на ПМЭФ: СВО, ядерное оружие и агрессия Запада

1:58 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент России Владимир Путин провёл традиционное выступление на заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где говорил не только про экономику. Он уделил особое внимание спецоперации на Украине, контрнаступлению ВСУ и агрессии, которая исходит от стран коллективного Запада.

Глава государства подчеркнул, что руководство киевского режима героизирует неонацистов. Украина возвела на пьедестал почёта "последышей Гитлера", которые беспощадно убивали евреев, напомнил президент.

Кроме того, Путин процитировал записи украинцев, которые были сделаны в 1939–1941 годах, и признался, что "без комка в горле" это читать невозможно.

"Как же с этим можно не бороться? Мы обязаны с этим бороться", — подчеркнул он.

Президент отметил, что силы НАТО всё больше втягиваются в конфликт: Запад накачивает Киев тяжёлой техникой и собирается поставить боевые самолёты. Однако американские истребители F-16 будут гореть так же, как и немецкие танки "Леопард" на передовой, предупредил Путин.

Несмотря на провокации со стороны Запада и Украины, Россия не собирается применять ядерное оружие.

"Все ждут, что мы начнём кнопки нажимать, но мы этого делать не будем", — подчеркнул президент.

Политолог Владимир Жарихин отметил, что Путин не рассчитывает на улучшение отношений с президентом США Джо Байденом, однако оттепель может наступить, если во главе Вашингтона окажется более прагматичный политик.

"Российский лидер попытался донести до стран Запада, что они выращивают на Украине того самого фашистского монстра, с которым сами боролись в годы Второй мировой войны. У Москвы не оставалось иного выхода, кроме как начать спецоперацию", — сделал вывод Жарихин в беседе с РИА Новости.

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