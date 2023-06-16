Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал подписчикам, как выглядит его сын от первого брака.
Плющенко выложил фото с Егором в своих социальных сетях. Под совместным снимком фигурист написал, что накануне его старшему сыну исполнилось 17 лет.
В комментариях под постом поклонники отметили прекрасные внешние данные наследника Плющенко и назвали Егора точной копией отца.
"Какой взрослый красавчик, вы очень похожи", — написал один из подписчиков.
Мальчик родился в первом браке Плющенко с Марией Ермак. Супруги официально оформили развод в 2008 году, после чего Егор остался жить с мамой. В детстве сын олимпийского чемпиона интересовался хоккеем и футболом, однако от спортивной карьеры отказался. Сейчас Егор увлекается тюнингом отечественных автомобилей.
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