Фигурист Евгений Плющенко показал поклонникам 17-летнего сына Егора от брака с Ермак

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал подписчикам, как выглядит его сын от первого брака.

Фото: eg.ru

Плющенко выложил фото с Егором в своих социальных сетях. Под совместным снимком фигурист написал, что накануне его старшему сыну исполнилось 17 лет.

В комментариях под постом поклонники отметили прекрасные внешние данные наследника Плющенко и назвали Егора точной копией отца.

"Какой взрослый красавчик, вы очень похожи", — написал один из подписчиков.

Мальчик родился в первом браке Плющенко с Марией Ермак. Супруги официально оформили развод в 2008 году, после чего Егор остался жить с мамой. В детстве сын олимпийского чемпиона интересовался хоккеем и футболом, однако от спортивной карьеры отказался. Сейчас Егор увлекается тюнингом отечественных автомобилей.

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