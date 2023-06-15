Появившегося на ПМЭФ-2023 Филиппа Киркорова в Сети сравнили с огородным чучелом

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пользователи соцсетей раскритиковали образ певца Филиппа Киркорова на ПМЭФ-2023.

Фото: ria.ru

Киркоров опубликовал видео с Петербургского международного экономического форума в своём личном аккаунте. Он предстал перед подписчиками в костюме от американского модельера Вирджила Абло.

Чёрный брючный костюм, украшенный белыми самолётиками из бумаги, Филипп дополнил миниатюрной сумкой, массивными очками и белой шляпой с широкими полями. На левом ухе артиста красовался черный паук.

Подписчики не оценили модный образ певца.

"Жалкое зрелище. Как чучело огородное", — написал один из них в комментариях под видео.

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