Пользователи соцсетей раскритиковали образ певца Филиппа Киркорова на ПМЭФ-2023.
Киркоров опубликовал видео с Петербургского международного экономического форума в своём личном аккаунте. Он предстал перед подписчиками в костюме от американского модельера Вирджила Абло.
Чёрный брючный костюм, украшенный белыми самолётиками из бумаги, Филипп дополнил миниатюрной сумкой, массивными очками и белой шляпой с широкими полями. На левом ухе артиста красовался черный паук.
Подписчики не оценили модный образ певца.
"Жалкое зрелище. Как чучело огородное", — написал один из них в комментариях под видео.
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