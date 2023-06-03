Актриса РФ Инна Королёва сообщила о травле от украинцев из-за поддержки СВО

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Инна Королёва сообщила о массовой травле в соцсетях от украинских граждан и коллег после того, как она поддержала СВО. Она рассказала, что получает много угроз о расправе её малолетнего сына.

Фото: peoples.ru

Многие представители шоу-бизнеса, которые публично поддержали Россию и СВО стали жертвами нападок со стороны пользователей сети из Украины. Кажется, что с начала спецоперации русофобские настроения вышли на новый уровень, украинцы не стесняются писать оскорбительные сообщения знаменитостям, которые приняли решения остаться на родине и помогать бойцам на передовой.

Королёва в интервью телеканалу НТВ сообщила об угрозах, которые поступают ей по сей день за то, что она решила поддержать СВО.

"Там вплоть до того, что я получу в чёрных пакетах части тела своего сына. И когда тебе такое пишут, это совершенное нарушение границ и этики", — сказала актриса.

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