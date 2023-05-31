Шоу "Голос" на Первом канале закрывают: на смену может прийти новая музыкальная программа

0:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

СМИ сообщили о закрытии известного телешоу "Голос" на Первом канале.

Фото: ria.ru

Ранее Telegram-канал "Светские хроники", сообщил о том, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст принял решение о прекращении выпуска музыкального шоу "Голос". Отмечается, что причиной закрытия проекта стали низкие рейтинги программы.

На смену "Голосу" может прийти новое шоу — "Перепой звезду", где простые люди будут петь со звёздами.

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Голос. Александра Воробьева ''Chandelier'' - 10.10.2014