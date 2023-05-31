СМИ сообщили о закрытии известного телешоу "Голос" на Первом канале.
Ранее Telegram-канал "Светские хроники", сообщил о том, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст принял решение о прекращении выпуска музыкального шоу "Голос". Отмечается, что причиной закрытия проекта стали низкие рейтинги программы.
На смену "Голосу" может прийти новое шоу — "Перепой звезду", где простые люди будут петь со звёздами.
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