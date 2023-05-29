Джиган впервые раскрыл причину ссоры с Оксаной Самойловой: "Я уже обалдел"

Известный рэпер Джиган раскрыл причину недавней размолвки со своей женой Оксаной Самойловой.

Фото: news.sb.by

Недавно вся страна наблюдала очередную размолвку Джигана и Оксаны Самойловой. Джиган даже публично просил прощения у супруги в эфире шоу Басты на YouTube-канале. До сих пор звёздная пара не афишировала причину ссоры, однако накануне Джиган раскрыл эту тайну в программе "Кстати" во "ВКонтакте". По его словам, они поссорились с женой из-за его пристрастия к алкоголю и курению.

"Это была основная проблема, почему мы поругались — потому что я уже обалдел. И это всё при детях", — признался Джиган.

Также рэпер заявил, что уже четвёртый месяц не употребляет алкоголь и отказался от курения.

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