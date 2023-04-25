Оксана Самойлова рассказала о примирении с Джиганом: "Мы чуть не развелись"

Популярная блогер Оксана Самойлова прокомментировала слухи о расставании со своим мужем, рэпером Джиганом.

Напомним, на протяжении полутора месяца вокруг звёздной пары ходили слухи о том, что они снова расстаются. Пара престала появляться вместе на публике, в соцсетях, кроме того, на шоу у Басты Джиган воспользовался случаем и прямо в эфире программы попросил прощение у своей жены.

После долгого молчания Оксана Самойлова решила объяснить ситуацию, поделившись этим в своём личном блоге с подписчиками. Знаменитость заявила, что проблемы с мужем действительно были, однако они решили сохранить брак.

"Мы абсолютно не идеальная пара, мы чуть не развелись два раза, но мы вместе. Это жизнь. Просто все невзгоды нам приходится проживать на виду у всех, к сожалению, или к счастью", — рассказал Оксана Самойлова.

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