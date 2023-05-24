Телеведущая Дана Борисова сообщила о госпитализации дочери после укуса собаки: "Раны распухли"

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная телеведущая Дана Борисова неожиданно появилась на кинопремьере фильма, привлекая внимание прессы и публики. Однако за кулисами разворачивалась настоящая драма, связанная с травмой её 15-летней дочери Полины. Девочку покусала собака, в результате чего Полина была госпитализирована.

Фото: mos.sm.news

По словам самой Борисовой, происшествие случилось на выходных в загородном ресторане, куда семья заехала после отдыха в Подмосковье. В ресторане, где разрешено посещение с собаками, произошёл неожиданный инцидент. В момент, когда Дана вышла из кафе, собака породы джек-рассел ворвалась внутрь и напала на её дочь. Полина в тот момент держала на руках семейного питомца, маленькую собачку по кличке Мишель. В течение считанных секунд собака сильно покусала руки Полины, вызвав шок и страх у Даны. В такой ситуации они решили немедленно вызвать такси и отправиться в Москву.

Во время поездки состояние ран Полины ухудшилось: они распухли, покраснели и начали кровоточить. Борисова добавила, что в итоге у Полины к ночи поднялась температура, раны разбухли.

"Жуткое зрелище. Мы вызвали скорую помощь, нас отвезли в больницу", — добавила светская дива.

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