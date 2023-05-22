Диана Гурцкая после смерти Петра Кучеренко плачет, не переставая: "Почернела от горя"

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Внезапная смерть Петра Кучеренко повергла всю семью и близкое окружение Дианы Гурцкая в шок. У певицы нервный срыв, коллеги очень беспокоятся за её психологическое состояние.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

"Врагу не пожелаешь того, что испытывает Дианочка, она плачет, не переставая. Почернела от горя. Ничто же не предвещало беды. Пётр был в расцвете сил и лет, у него карьера пошла в гору. Он хотел жить и не думал ни о чем плохом", — приводит слова певицы Анны Калашниковой "МК".

Собеседница рассказала, что на первом месте у Петра была Диана, он очень любил супругу и сына, как они будут жить без любимого отца и мужа — неизвестно. Вдове обрывают телефон, чтобы высказать слова поддержки. Похороны Кучеренко состоятся в среду, 24 мая.

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