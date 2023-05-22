Внезапная смерть Петра Кучеренко повергла всю семью и близкое окружение Дианы Гурцкая в шок. У певицы нервный срыв, коллеги очень беспокоятся за её психологическое состояние.
"Врагу не пожелаешь того, что испытывает Дианочка, она плачет, не переставая. Почернела от горя. Ничто же не предвещало беды. Пётр был в расцвете сил и лет, у него карьера пошла в гору. Он хотел жить и не думал ни о чем плохом", — приводит слова певицы Анны Калашниковой "МК".
Собеседница рассказала, что на первом месте у Петра была Диана, он очень любил супругу и сына, как они будут жить без любимого отца и мужа — неизвестно. Вдове обрывают телефон, чтобы высказать слова поддержки. Похороны Кучеренко состоятся в среду, 24 мая.
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