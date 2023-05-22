Соведущую "Вечернего Урганта" Аллу Михееву затравили в Сети за пародию на шоу Юлии Высоцкой

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Соведущую телепередачи "Вечерний Ургант" Аллу Михееву раскритиковали в Сети за пародию на актрису Юлию Высоцкую и её кулирное шоу "Едим дома". Телеведущая опубликовала смешливый ролик в соцсети, чем вызвала волну хейта в свой адрес.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

На видео Михеева небрежно режет сало и помидор, который кидает в сковородку. Отдельно она смешивает яйца и интересуется у подписчиков, хотят ли они попробовать её омлет. Позже артистка добавляет к блюду лёд, чтобы оно не пригорало.

Однако поклонники не оценили такой иронии и начали массово отписываться от телеведущей. Некоторые из комментаторов рекомендовали снять пародию на Ивана Урганта.

"Зачем вы прицепились к Высоцкой? Это не смешно!", "Лайк вам ставить не буду! Стебись над Ургантом!", "Вам не стыдно? Где вы и где Высоцкая?" — отреагировали комментаторы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

"Острый репортаж" с Аллой Михеевой - Прогулка по Парижу, Кабаре "Crazy Horse"