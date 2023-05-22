Соведущую телепередачи "Вечерний Ургант" Аллу Михееву раскритиковали в Сети за пародию на актрису Юлию Высоцкую и её кулирное шоу "Едим дома". Телеведущая опубликовала смешливый ролик в соцсети, чем вызвала волну хейта в свой адрес.
На видео Михеева небрежно режет сало и помидор, который кидает в сковородку. Отдельно она смешивает яйца и интересуется у подписчиков, хотят ли они попробовать её омлет. Позже артистка добавляет к блюду лёд, чтобы оно не пригорало.
Однако поклонники не оценили такой иронии и начали массово отписываться от телеведущей. Некоторые из комментаторов рекомендовали снять пародию на Ивана Урганта.
"Зачем вы прицепились к Высоцкой? Это не смешно!",
"Лайк вам ставить не буду! Стебись над Ургантом!",
"Вам не стыдно? Где вы и где Высоцкая?" — отреагировали комментаторы.
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