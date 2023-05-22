Народная артистка РФ Татьяна Васильева рассказала, как относится к Ксении Собчак.
Васильева призналась, что недолюбливает журналистку. По мнению актрисы, Ксения Анатольевна является бесчувственным и самовлюблённым человеком.
"Она ведьма. Дьявол в обличии красивой и умной девушки. Она не любит людей, не любит свою страну. Пользуется теми, кто её боготворит", — заявила актриса в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".
Татьяна Григорьевна подчеркнула, что отказала Собчак в интервью, несмотря на обещанный ей солидный гонорар.
"Потому что она провокатор. После интервью с ней люди не поднимаются", — резюмировала актриса.
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