Актриса Татьяна Васильева назвала Ксению Собчак дьяволом в женском обличии

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка РФ Татьяна Васильева рассказала, как относится к Ксении Собчак.

Фото: krasavica.info

Васильева призналась, что недолюбливает журналистку. По мнению актрисы, Ксения Анатольевна является бесчувственным и самовлюблённым человеком.

"Она ведьма. Дьявол в обличии красивой и умной девушки. Она не любит людей, не любит свою страну. Пользуется теми, кто её боготворит", — заявила актриса в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Татьяна Григорьевна подчеркнула, что отказала Собчак в интервью, несмотря на обещанный ей солидный гонорар.

"Потому что она провокатор. После интервью с ней люди не поднимаются", — резюмировала актриса.

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