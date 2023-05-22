Известную российскую ведущую Викторию Боню в Каннах буквально прогнали с красной дорожки.
Видеоролик с инцидентом, произошедшим во Франции распространился по Сети. На видео девушка вместе со знаменитостями позировала фотографам. Однако в какой-то момент к Виктории подошёл человек и попросил её уйти.
Ранее телеведущая на корабле записала видео для своих подписчиков соцсетей. Боня рассказала о процедуре, после которой очень сильно "омолодилась". На русском, а затем на английском Виктория заявила, что у неё "теперь лицо девственницы".
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