Викторию Боню выгнали с красной дорожки в Каннах

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известную российскую ведущую Викторию Боню в Каннах буквально прогнали с красной дорожки.

Фото: thevoicemag.ru

Видеоролик с инцидентом, произошедшим во Франции распространился по Сети. На видео девушка вместе со знаменитостями позировала фотографам. Однако в какой-то момент к Виктории подошёл человек и попросил её уйти.

Ранее телеведущая на корабле записала видео для своих подписчиков соцсетей. Боня рассказала о процедуре, после которой очень сильно "омолодилась". На русском, а затем на английском Виктория заявила, что у неё "теперь лицо девственницы".

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