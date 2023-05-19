Пользователи Сети раскритиковали макияж Бони на Каннском фестивале: состарила себя на 20 лет

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пользователи Сети не оценили макияж и образ Виктории Бони на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Фото: kp.ru

Известная блогер Виктория Боня уже 10 лет подряд появляется на ковровой дорожке Каннского кинофестиваля. Этот год не стал исключением. Знаменитость выбрала два образа — зелёное платье с перьями и красный наряд. Однако второй выход звезды на ковровую дорожку пользователи Сети не оценили, в основном из-за её макияжа.

Как отметили подписчики в соцсетях блогера, второй макияж Бони в стиле вамп сделал её гораздо старше своих лет.

"История о том, как можно плохим макияжем состарить себя на 20 лет и сделать страшной" — делятся впечатлениями пользователи Сети.

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