Пользователи Сети не оценили макияж и образ Виктории Бони на красной дорожке Каннского кинофестиваля.
Известная блогер Виктория Боня уже 10 лет подряд появляется на ковровой дорожке Каннского кинофестиваля. Этот год не стал исключением. Знаменитость выбрала два образа — зелёное платье с перьями и красный наряд. Однако второй выход звезды на ковровую дорожку пользователи Сети не оценили, в основном из-за её макияжа.
Как отметили подписчики в соцсетях блогера, второй макияж Бони в стиле вамп сделал её гораздо старше своих лет.
"История о том, как можно плохим макияжем состарить себя на 20 лет и сделать страшной" — делятся впечатлениями пользователи Сети.
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