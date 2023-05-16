В Екатеринбурге в последний момент отменили спектакль с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым: причины не называются

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Екатеринбурге был отменён спектакль с участием Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова.

Фото: lenta.ru

Руководство "Дворца молодёжи" подтвердило отмену спектакля "Эйнштейн и Маргарита" с участием Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова. Стоимость всех приобретённых билетов будет возвращена. Также отмечается, что в этом сезоне спектакля в Екатеринбурге не стоит ждать. Об этом сообщает E1.RU.

В феврале спектакль также был отменён в Санкт-Петербурге. Причины не уточняются. Однако некоторые связывают это с политическим мотивом, поскольку оба актёра заняли неоднозначную позицию по отношению к СВО. Ранее Ксения Раппопорт поддержала народную артистку РФ Лию Ахеджакову после известия о её увольнении из "Современника" из-за антивоенной позиции.

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Эйнштейн и Маргарита (Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков)