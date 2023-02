В Санкт-Петербурге отменены спектакли с участием Серебрякова и Раппопорт

В театре "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге отменены показы спектакля "Эйнштейн и Маргарита" с участием известных актёров Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова, запланированные на 14 и 15 февраля.

Как сообщает "Фонтанка", зрители узнали об отмене спектакля буквально за полчаса до начала представления. В пресс-службе "Балтийского дома" заявили, что спектакли были отменены по техническим причинам.

Однако в СМИ высказываются о том, что такое решение было принято из-за того, что Ксения Раппопорт поддержала народную артистку Лию Ахеджакову после известия об её увольнении из "Современника".

