Александр Песков вспомнил о любимом костюме от умершего Юдашкина для "секс-программы"

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Александр Песков рассказал о своём костюме из "секс-программы", который для него создал умерший Валентин Юдашкин. Пародист сообщил, что модельер прибегал к необычным техникам, чтобы смастерить откровенный образ.

Фото: Instagram

Песков в эфире шоу "Звёзды сошлись" на канале НТВ высказался о своём легендарном наряде, который одевался на голое тело и фиксировался иголками прямо перед выходом на сцену. Артист отметил, что эротический наряд до сих пор висит у него в гардеробной и "помнит руки кутюрье".

"Мы назвали это секс-программой. Костюм помнит руки Юдашкина, он накалывал тесьму, каждый камушек. Немножко была реставрация, чуть-чуть", — поделился артист.

Пародист рассказал, что узнал о смерти модельера именно в этом наряде. В тот момент Песков был на гастролях в Израиле и был шокирован неожиданной новости об уходе Юдашкина.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Неожиданные признания пародиста Александра Пескова в шоу «Секрет на миллион» 5 ноября (анонс)