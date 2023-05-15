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Александр Песков вспомнил о любимом костюме от умершего Юдашкина для "секс-программы"

1:00
Шоу-бизнес

Шоумен Александр Песков рассказал о своём костюме из "секс-программы", который для него создал умерший Валентин Юдашкин. Пародист сообщил, что модельер прибегал к необычным техникам, чтобы смастерить откровенный образ.

Александр Песков вспомнил о любимом костюме от умершего Юдашкина для "секс-программы"
Фото: Instagram

Песков в эфире шоу "Звёзды сошлись" на канале НТВ высказался о своём легендарном наряде, который одевался на голое тело и фиксировался иголками прямо перед выходом на сцену. Артист отметил, что эротический наряд до сих пор висит у него в гардеробной и "помнит руки кутюрье".

"Мы назвали это секс-программой. Костюм помнит руки Юдашкина, он накалывал тесьму, каждый камушек. Немножко была реставрация, чуть-чуть", — поделился артист.

Пародист рассказал, что узнал о смерти модельера именно в этом наряде. В тот момент Песков был на гастролях в Израиле и был шокирован неожиданной новости об уходе Юдашкина.

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Неожиданные признания пародиста Александра Пескова в шоу «Секрет на миллион» 5 ноября (анонс)
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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