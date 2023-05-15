Татьяна Веденеева рассказала об отношениях и противостоянии Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Веденеева высказалась о противостоянии Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. Также она почтила память умерших модельеров, которые ушли из жизни с разницей в несколько дней.

Фото: ria.ru

Веденеева в эфире шоу "Звёзды сошлись" сообщила, что умершие кутюрье были основоположниками моды в России, которых знали во всей Европе. Артистка отметила, что несмотря на уважение и любовь к Юдашкину, она всегда выбирала наряды Зайцева.

Татьяна Вениаминовна подчеркнула, что представители шоу-бизнеса делали предпочтения бутику Юдашкина, однако Зайцев ничем не уступал в популярности, хотя многие из артистов об этом умалчивали.

"Если завтра что-то было нужно, мы кидались к Вячеславу Михайловичу и просили помочь", — вспомнила Веденеева.

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Мода и смерть связали навсегда модельеров Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев