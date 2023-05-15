Актриса Татьяна Веденеева высказалась о противостоянии Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. Также она почтила память умерших модельеров, которые ушли из жизни с разницей в несколько дней.
Веденеева в эфире шоу "Звёзды сошлись" сообщила, что умершие кутюрье были основоположниками моды в России, которых знали во всей Европе. Артистка отметила, что несмотря на уважение и любовь к Юдашкину, она всегда выбирала наряды Зайцева.
Татьяна Вениаминовна подчеркнула, что представители шоу-бизнеса делали предпочтения бутику Юдашкина, однако Зайцев ничем не уступал в популярности, хотя многие из артистов об этом умалчивали.
"Если завтра что-то было нужно, мы кидались к Вячеславу Михайловичу и просили помочь", — вспомнила Веденеева.
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