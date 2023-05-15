Актёр Кирилл Сафонов резко ответил россиянам на критику своего поста на украинском языке

Актёр Кирилл Сафонов обратился к своему сыну Леону на украинском языке, опубликовав в социальных сетях отрывок из песни группы "Океан Эльзы". Подписчики артиста разделились на две группы: россияне потребовали объяснений, украинцы выразили благодарность. Сейчас главный герой сериала "Татьянин день" решил прояснить свою позицию.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

"Я говорю достаточно сносно на трёх языках: русском, украинском и иврите. Если у вас с этим проблемы — у вас с этим проблемы, и вы можете тихо-мирно хлопнуть дверью на прощанье", — указал актёр.

Один из комментаторов подчеркнул, что можно существовать в социальных сетях без намеренного употребления "мовы". Сафонов ничего не писал на английском языке или иврите, когда были конфликты в Югославии, Сирии, Ираке и Ливии, отметили подписчики.

"Фу. На трёх языках вдруг стал общаться. Всё, что вы сейчас имеете, вы заработали в России. Не в Харькове и не в Киеве. Как же противно"; "А обратно не прибежите?"; "Предав один раз, предают и дальше", — заявили в Сети.

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