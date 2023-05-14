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Сбежавший в Израиль Кирилл Сафонов обратился к сыну Леону на украинском языке

1:09
Шоу-бизнес

Актёр Кирилл Сафонов давно имеет двойное гражданство — России и Израиля. Однако в прошлом году главный герой сериала "Татьянин день" окончательно переехал в Израиль вместе с женой Сашей Савельевой и сыном Леоном.

Сбежавший в Израиль Кирилл Сафонов обратился к сыну Леону на украинском языке
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Сафонов опубликовал в своих социальных сетях фотографию ребёнка и сопроводил её отрывком из песни группы "Океан Эльзы" на украинском языке. Ранее артист никак не комментировал текущую политическую ситуацию.

Поклонники Сафонова не оценили его поступок и потребовали объяснений. Однако фанаты утверждают, что артист удаляет неугодные комментарии под публикацией.

"Пусть валит. Так себе персонаж, да и жена безголосая"; "На закате так и не сложившейся карьеры в России, чтобы получить хоть малейший шанс за рубежом, конечно, нужно "поддержать" Украину"; "Сейчас модно Россию из Израиля оскорблять", — написали комментаторы.

Солист украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук дважды избирался в Верховную раду и поддерживал все русофобские законы.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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