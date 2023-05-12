Директор Алсу отказался комментировать блокировку счетов певицы из-за подозрения в неуплате налогов

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев отказался комментировать блокировку счетов артистки из-за подозрения в неуплате налогов.

Фото: vmo24.ru

Напомним, ранее ФНС заблокировала счета концертного агентства, которое принадлежит Алсу. В это время ведомство будет проводить проверку на предмет уплаты налогов. Поводом для этого стали отчеты о нулевом балансе компании, начиная с 2020 года.

Концертный директор Алсу отказался комментировать данное известие.

"У меня нет никаких комментариев по этому вопросу", — сказал в общении с прессой.

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