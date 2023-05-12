Директор певицы Алсу Сергей Фадеев отказался комментировать блокировку счетов артистки из-за подозрения в неуплате налогов.
Напомним, ранее ФНС заблокировала счета концертного агентства, которое принадлежит Алсу. В это время ведомство будет проводить проверку на предмет уплаты налогов. Поводом для этого стали отчеты о нулевом балансе компании, начиная с 2020 года.
Концертный директор Алсу отказался комментировать данное известие.
"У меня нет никаких комментариев по этому вопросу", — сказал в общении с прессой.
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