ФНС решила проверить деятельность концертного агентства, которое принадлежит Алсу.
Последнее время налоговая служба активно проверяет звёзд российской эстрады на предмет уплаты налогов. После громкого скандала с блогерами Лерчек и Еленой Блиновской ведомство решило проверить певицу Алсу. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".
Организацией мероприятий для артистки занимается её концертное агентство ООО «Эксклюзив арт». Скоро Алсу должна выступить с несколькими концертами в Кремлёвском дворце, однако агентство, через которое должны идти все денежные операции, с 2020 года отчитывается только о нулевом балансе. В этой связи налоговая попросила Алсу разъяснить ситуацию, и на время заблокировала все счета компании.
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