Отец Елены Блиновской заявил, что во всём виноват муж дочери: "В хреновом состоянии"

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отец известного блогера Елены Блиновской рассказал о состоянии дочери, а также обвинил её мужа в случившемся.

Фото: ria.ru

Напомним, 27 апреля Елена Блиновская была задержана за неуплату налогов в размере более 900 миллионов рублей. Позже суд приговорил создательницу "Марафона желаний" к домашнему аресту.

Сложившуюся ситуацию согласился прокомментировать отец блогера Олег Останин. По его словам, во всех бедах дочери виноват её муж Алексей, который и создал, по мнению мужчины, схему по отмыванию денежных средств.

"Лена ни в чем не виновата! Она сейчас в хреновом состоянии. У меня всё арестовали, всё! Мало того, ячейки выгребли. Я пришел в банк, спросил, почему пустая? Мне ответили: "Не знаем". У Нины, жены моей, пенсию арестовали. Дочь подставили, хотят посадить", — рассказал в программе "МАЛАХОВ" на телеканале "Россия 1" Останин.

Также отмечается, что отцу Блиновской по решению суда нельзя навещать дочь.

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