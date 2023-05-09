Дмитрий Назаров* сочинил стих про День Победы: "Пир во время чумы"

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный актёр, народный артист РФ Дмитрий Назаров* сочинил стих, посвящённый празднованию 78-го Дня Победы.

Фото: smotrim.ru

Популярный актёр, известный по сериалу "Кухня", уже в привычной для него стихотворной форме записал видео на своём YouTube-канале. Новое стихотворение носит название "Пир во время чумы". В произведении актёр рассуждает об уместности празднования Дня Победы в этом году.

"Мы празднуем бессмертную победу, за тем, что нет у нас других побед. Сегодня рухнуть на колени надо и биться в пол своим чугунным лбом, чтоб вымолить прощения и пощады у тех и этих спящих вечным сном. Георгиевские ленты и пилотки не перекроют зачумленный грех", — прочитал Назаров*.

Напомним, в настоящее время артист проживает за границей вместе со своей женой, актрисой Ольгой Васильевой. Звёздной паре пришлось уехать из страны после скандального увольнения из МХТ в связи с их антивоенной позицией.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

«Пир во время чумы»