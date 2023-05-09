Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач-невролог: "Есть способы помешать прогрессированию болезни Паркинсона"
Михаил Галустян заявил, что его зовут совсем иначе: Ншан
Агентство AFP: под Артёмовском убит журналист Арман Сольден
Как корректировать рацион для похудения без отказа от мяса
Военкоры: мощный удар нанесён по складам с вооружением ВСУ в Черниговской области
Соскин: у Путина ракеты не закончатся никогда
Ужасные зомби-гномы для защиты вашего сада
Военкор Сладков отметил три важных момента на Параде Победы в Москве
Почему не стоит заправляться, когда бензовоз на АЗС

Дмитрий Назаров* сочинил стих про День Победы: "Пир во время чумы"

1:08
Шоу-бизнес

Известный актёр, народный артист РФ Дмитрий Назаров* сочинил стих, посвящённый празднованию 78-го Дня Победы.

Дмитрий Назаров* сочинил стих про День Победы: "Пир во время чумы"
Фото: smotrim.ru

Популярный актёр, известный по сериалу "Кухня", уже в привычной для него стихотворной форме записал видео на своём YouTube-канале. Новое стихотворение носит название "Пир во время чумы". В произведении актёр рассуждает об уместности празднования Дня Победы в этом году.

"Мы празднуем бессмертную победу, за тем, что нет у нас других побед. Сегодня рухнуть на колени надо и биться в пол своим чугунным лбом, чтоб вымолить прощения и пощады у тех и этих спящих вечным сном. Георгиевские ленты и пилотки не перекроют зачумленный грех", — прочитал Назаров*.

Напомним, в настоящее время артист проживает за границей вместе со своей женой, актрисой Ольгой Васильевой. Звёздной паре пришлось уехать из страны после скандального увольнения из МХТ в связи с их антивоенной позицией.

*Признан Минюстом РФ иноагентом. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

«Пир во время чумы»
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Двоих похоронила: Бабкина покидает Москву после внезапных потрясений

Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.

Российская певица Надежда Бабкина после скандальных похорон Зайцева покидает Москву
Опубликованы видеокадры взрыва дрона ВС России в руках военнослужащего ВС Украины
Появились кадры, на которых российский дрон взорвался в руках бойца ВСУ
Пугачёва опубликовала старые фото с ветеранами: "Как вас не хватает"
О том, как избавиться от жира на животе, рассказала эндокринолог
Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Сладков о ночных ударах ВКС РФ: "Россия владеет инициативой"
Россия вскрыла системы HIMARS в зоне СВО Украине — MWM
У Бахмута груда уничтоженной техники ВСУ
У Бахмута груда уничтоженной техники ВСУ
Последние материалы
BMW 7 Series 2022 года: что нового, характеристики, спецификации
Врач: "При похмельном синдроме не стоит пить кофе"
Дмитрий Назаров* сочинил стих про День Победы: "Пир во время чумы"
Агентство AFP: под Артёмовском убит журналист Арман Сольден
Как корректировать рацион для похудения без отказа от мяса
Военкоры: мощный удар нанесён по складам с вооружением ВСУ в Черниговской области
Соскин: у Путина ракеты не закончатся никогда
Ужасные зомби-гномы для защиты вашего сада
Военкор Сладков отметил три важных момента на Параде Победы в Москве
Почему не стоит заправляться, когда бензовоз на АЗС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников