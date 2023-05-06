Ксения Собчак отреагировала на шутку Гарика Харламова в Comedy Club о том, почему она до сих пор не изгнана из России.
Гарик Харламов исполнил шуточную песню про сбежавших из страны журналистов, среди которых особняком стоит Ксения Собчак.
"Есть журналисты в интернете у нас, наговорили столько, что просто атас. Пришлось им уехать из нашей страны. И сейчас по…. одной Собчак. Все задаются вопросом, как? Но видимо есть возможность старых позвать друзей", — спел резидент Comedy Club.
Собчак опубликовала фрагмент передачи в своём Telegram-канале и прокомментировала остроту.
"Остроумно. Но мне кажется, потому меня и оставили, чтобы все именно так и думали", — написала Ксения в своём микроблоге.
Ранее Ксения Собчак заступилась за обвиняемых в оправдании терроризма режиссёра Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук.
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