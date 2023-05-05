Поэтесса Лариса Рубальская преобразилась после косметологических процедур.
Рубальская сообщила подписчикам в социальных сетях, что прошла процедуру SMAS-лифтинга. Поэтесса выложила в своём аккаунте видео своего визита к косметологу.
"Результат замечательный. Спасибо судьбе за замечательных людей, встрече с которыми я каждый раз радуюсь", — написала она под видео.
Поклонники звезды отметили, что 77-летняя звезда теперь выглядит намного моложе своих лет.
"Очень здорово. И нет ощущения кукольного лица", "Замечательно выглядите. Результат шикарный!" — написали они в комментариях к посту.
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