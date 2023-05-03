Инстасамка улетела в ОАЭ после известия о блокировке счетов ФНС

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная блогер и певица Инстасамка (Дарья Зотеева) улетела в ОАЭ после известия о блокировке ФНС её счетов.

Фото: dzen.ru/a/Y-hyltgHYxjBbApI

Ранее стало известно, что ФНС заблокировала счета блогера. Незадолго до этого ведомство объявило о начале проверки девушки на предмет неуплаты налогов с дохода от её деятельности. Сообщалось, что знаменитость задолжала налоговой сумму в размере 689 тысяч рублей.

Вскоре после этого Инстасамка опубликовала видео из самолёта в своей соцсети, в котором сообщала, что улетает из Москвы в Дубай. О том, насколько блогер отправилась в ОАЭ неизвестно.

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