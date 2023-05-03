Специалисты Федеральной налоговой службы РФ запретили проводить операции по банковским счетам певицы Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка.
Такую информацию опубликовал Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.
По информации авторов материала, Инстасамка оказалась в чёрном списке блогеров, подозреваемых в неуплате налогов и отмывании денег, поэтому все её счета были заблокированы ФНС.
Ранее о начале масштабной проверки российских блогеров предупреждала глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. По её словам, все заработки популярных интернет-деятелей будут изучены специалистами налоговой службы.
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