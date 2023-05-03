Mash: налоговики заблокировали все банковские счета Инстасамки

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Специалисты Федеральной налоговой службы РФ запретили проводить операции по банковским счетам певицы Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка.

Фото: instagram

Такую информацию опубликовал Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

По информации авторов материала, Инстасамка оказалась в чёрном списке блогеров, подозреваемых в неуплате налогов и отмывании денег, поэтому все её счета были заблокированы ФНС.

Ранее о начале масштабной проверки российских блогеров предупреждала глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. По её словам, все заработки популярных интернет-деятелей будут изучены специалистами налоговой службы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Довыделывалась: Инстасамку теперь ненавидят буквально все