Историк моды Васильев напомнил о скромности Юдашкина и его невероятном творческом потенциале

2:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прославленный модельер Валентин Юдашкин был настоящим Кутюрье с большой буквы, и новость о его уходе из жизни вслед за другим Мэтром — Вячеславом Зайцевым - выглядит очень печальной, сообщил историк моды Александр Васильев в разговоре с Pravda.Ru.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Васильев напомнил, что Юдашкин при всей своей скромности был признан во всём мире, был награждён Орденом Почётного Легиона в Франции и двумя степенями ордена за Заслуги перед отечеством в России.

"Этот невысокий, застенчивый и скромный мужчина обладал невероятным творческим потенциалом- он одел Армию России с 2008 по 2011 год в парадную форму, одевал дважды Олимпийскую сборную России, балет для Илзе Лиепа, создавал множество сценических нарядов для Аллы Пугачевой, для Надежды Бабкиной и других известных эстрадных певиц конца 20 века", — напомнил Васильев.

Историк признался, что его восхищает стиль Юдашкина, который можно охарактеризовать как "гламурный максимализм", в платьях знаменитого кутюрье жили богатые, стройные, красивые, утончённые молодые особы эпохи 90х.

Васильев напомнил о роскошной коллекции "Фаберже", которая стала стартом карьеры этого профессионального гримёра и парикмахера в 1991 году. Одно платье-яйцо из этой коллекции даже было подарено его автором в запасник Парижского Музея Декоративных искусств, в отдел Костюмов.

"Несколько раз Валентин Абрамович Юдашкин заменял меня в кресле судьи "Модного приговора", был всего всем, мил и обходителен", — поделился воспоминаниями Васильев.

Историк выразил глубочайшие и искренние соболезнования вдове Валентина Юдашкина, Марине, дочери и трём внукам — Анатолию-Аврааму, Аркадию-Аарону и Агате Ариелле, отметив, что дело Мэтра будет продолжено его близкими.

"Флаг бренда будет с честью нести дочь Валентина, Галина Юдашкина, фотограф и зять Пётр Максимович Максаков, бизнес-консультант в Доме Юдашкина и внук актрисы Людмилы Максаковой", — добавил Васильев.

Валентина Юдашкина не стало 2 мая. Он скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием — раком почки, который диагностировали у модельера в 2016 году.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Неделя моды в Москве: весна близко