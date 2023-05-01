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Актёр Милош Бикович заявил, что русские девушки склонны к открытому проявлению чувств

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Шоу-бизнес

Актёр Милош Бикович рассказал, какие девушки способны покорить его сердце.

Актёр Милош Бикович заявил, что русские девушки склонны к открытому проявлению чувств

По словам артиста, внешние данные для него важны, но не играют решающей роли при выборе спутницы.

"Она должна быть интересным человеком, должна уметь шутить. Мне нравятся женщины, которые готовы к здоровым отношениям", — заявил Милош в YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Звезда "Холопа" также объяснил, чем русские девушки отличаются от сербок. По его мнению, русская женщина всегда напрямую и менее сдержанно выражает свои чувства.

На данный момент Бикович счастлив в отношениях с юристом Иваной Малич.

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Российские артисты предают Родину, но им все равно дают микрофон
Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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