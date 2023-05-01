Актриса Александра Бортич отправилась отдыхать на Мальдивы.
Артистка улетела на Мальдивские острова вместе с сыном. Фото с отдыха Саша опубликовала в своих социальных сетях.
"Просто жесть", — написала она под постом с фотографиями.
Сына Бортич родила от бизнесмена Евгения Савельева. Первенец пары родился в 2020 году. В одном из интервью Александра призналась, что изначально не планировала так быстро становиться матерью, однако новость о пополнении в семье сделала её счастливой.
Уже несколько месяцев Бортич не публикует совместные фото с супругом. Поклонники звезды уверены, что в семье артистки произошёл разлад. Однако Александра никак не комментирует догадки фанатов.
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