Актриса Саша Бортич вместе с сыном покинула РФ

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Александра Бортич отправилась отдыхать на Мальдивы.

Артистка улетела на Мальдивские острова вместе с сыном. Фото с отдыха Саша опубликовала в своих социальных сетях.

"Просто жесть", — написала она под постом с фотографиями.

Сына Бортич родила от бизнесмена Евгения Савельева. Первенец пары родился в 2020 году. В одном из интервью Александра призналась, что изначально не планировала так быстро становиться матерью, однако новость о пополнении в семье сделала её счастливой.

Уже несколько месяцев Бортич не публикует совместные фото с супругом. Поклонники звезды уверены, что в семье артистки произошёл разлад. Однако Александра никак не комментирует догадки фанатов.

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