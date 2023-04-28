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Родители актрисы Оксаны Акиньшиной дважды подавали на неё в суд из-за неуплаты алиментов на сына

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Шоу-бизнес

Отец Оксаны Акиньшиной дважды подавал в суд на дочь.

Родители актрисы Оксаны Акиньшиной дважды подавали на неё в суд из-за неуплаты алиментов на сына

Накануне стало известно о судебном иске известной актрисы к экс-супругу Арчилу Геловани. Согласно документам, которые обнародовало издание Woman.ru, бывший супруг задолжал Акиньшиной крупную денежную сумму.

Однако, как оказалось, звезда "Чернобыля" сама неоднократно выступала в роли ответчика.

Так, в 2020-м и 2021-м году в суд на актрису подавал её отец. Причиной первого иска стало взыскание алиментов на содержание несовершеннолетнего сына Акиньшиной Филиппа, которого воспитывают родители актрисы. Второй иск касался споров, возникающих из семейных отношений.

Но до суда дела так и не дошли. По всей видимости, родственники смогли уладить все вопросы самостоятельно.

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Российские артисты предают Родину, но им все равно дают микрофон
Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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