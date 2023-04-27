Участница телепроекта "Фабрика звёзд-6" Согдиана вспомнила во время интервью с телеведущей Яной Чуриковой на её YouTube-канале о том, как выбыла из конкурса.
Согдиана рассказала, как в последнем для неё выпуске шоу голоса телезрителей распределили между ней и ещё двумя другими участниками — Зарой и Романом Архиповым. Наибольшее число голосов досталось Заре и именно ей предложили решить судьбу оставшихся претендентов на вылет из "Фабрики звёзд". По итогу Зара сделала выбор в пользу Романа Архипова.
По словам Согдианы, конкуренция на проекте была между всеми участниками, поэтому это не связано с тем, какой выбор на голосовании приняла Зара. Согдиана отметила, что Зара дружила с Ромой и просто "так сложились обстоятельства".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ несут большие потери под Артёмовском.