Певица Согдиана вспомнила, как выбыла из "Фабрики звезд-6" из-за Зары: "Так сложились обстоятельства"

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Участница телепроекта "Фабрика звёзд-6" Согдиана вспомнила во время интервью с телеведущей Яной Чуриковой на её YouTube-канале о том, как выбыла из конкурса.

Согдиана рассказала, как в последнем для неё выпуске шоу голоса телезрителей распределили между ней и ещё двумя другими участниками — Зарой и Романом Архиповым. Наибольшее число голосов досталось Заре и именно ей предложили решить судьбу оставшихся претендентов на вылет из "Фабрики звёзд". По итогу Зара сделала выбор в пользу Романа Архипова.

По словам Согдианы, конкуренция на проекте была между всеми участниками, поэтому это не связано с тем, какой выбор на голосовании приняла Зара. Согдиана отметила, что Зара дружила с Ромой и просто "так сложились обстоятельства".

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Согдиана: голосование Зары, борьба за выживание и личная драма | ФАБРИКА С ЯНОЙ ЧУРИКОВОЙ