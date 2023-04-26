Дмитрий Нагиев признался, что он "неважнейцкий" отец и дед

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актёр Дмитрий Нагиев признался, что был неважным отцом и ещё более плохим дедом.

Артист считает, что дети должны проживать свою жизнь и делать свои ошибки, поэтому советы и назидания со стороны представителей старшего поколения не имеют смысла.

"Я был неважнецким отцом, а как дед — вообще… Мне просто важно, чтобы дети росли. Я, конечно, очень хочу давать советы и искренние назидания, но знаю, что ни одной минуты жизни этого человека я прожить не могу", — сказал Нагиев в разговоре с Men Today.

Поэтому актёр считает, что подрастающее поколение вовсе не должно к нему прислушиваться, потому что они являются "абсолютно свободными душами и людьми".

При этом Нагиев признался, что в последнее время он в силу возраста начал лучше понимать своего сына. Они, по словам шоумена, с удовольствием обсуждают тонкости актёрской профессии.

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