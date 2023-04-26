Олег Меньшиков заявил, что Сергей Бодров не обладал актёрскими способностями

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков заявил, что выступает категорически против артистов без профессионального образования, которым дают возможность сниматься в кино и играть на сцене. Сергея Бодрова он назвал исключением.

"Я снимался с Сережёй в двух фильмах, я с ним дружил", — рассказал Меньшиков.

Однако у Бодрова не было выдающихся актёрских способностей, о которых говорят многие, подчеркнул он. В то время был востребован его типаж, именно поэтому его так полюбили зрители, считает Меньшиков.

"Он был интереснее гораздо вне актерской профессии. Намного!" — заключил актёр в эфире YouTube-канала "Театр Ермоловой".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Отрывок их фильма "Брат 2"