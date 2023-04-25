Вера Алдонина рассказала, что использует вещи Юлии Началовой для концертных образов

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой рассказала о том, что хранит вещи своей покойной мамы.

Более четырёх лет Вера Алдонина живёт без своей мамы Юлии Началовой. Сейчас 16-летняя Вера учится в 10 классе и одновременно строит карьеру артистки, идя по стопам звёздной родительницы.

Недавно девушка приняла участие в открытии Estet Fashion Week, где выступила с песней. Многие поклонники отметили, что стиль Веры очень похож на стиль её мамы. К слову, так и есть, ведь онра периодически собирает свои наряды, используя вещи Юлии Началовой. Об этом сообщает "7 Дней.ру".

"Я люблю одежду, но не могу сказать, что очень часто себе что-то покупаю. Иногда я отдаю предпочтение маминым вещам. Она оставила очень красивую бижутерию. Я знаю, с каким трепетом она относилась к каждому кольцу, к каждой детали своего образа… И я стараюсь поступать так же", — поделилась Вера.

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Вера Алдонина в программе "Секрет на миллион"