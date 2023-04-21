Певица Алсу рассказала, что Киркоров уговаривал её во второй раз поехать на "Евровидение"

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алсу призналась, что ей неоднократно предлагали ещё раз представить Россию на "Евровидении" после удачного выступления на песенном конкурсе в 2000-м году.

Артистка исполнила композицию Solo и заняла второе место. Это был самый высокий результат России на тот момент.

"Больше точно не поеду. Хотя меня много раз уговаривали. Просил даже Филипп Киркоров, но я сказала, что не готова. Мне удалось показать прекрасный результат. Саму себя я не переплюну", — цитирует певицу издание "Московский Комсомолец".

Алсу добавила, что крайне негативно относится к политизации песенного конкурса в последние годы.

"На музыку политическая ситуация влиять не должна. Потому что музыка лечит души и объединяет людей", — отметила певица.

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