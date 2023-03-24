Хит обвинённой в плагиате участницы "Евровидения" Loreen занял 23-е место в топе российской радиостанции

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Песня участницы "Евровидения-2023" от Швеции Loreen попала в топ-40 российской радиостанции "Европа плюс".

На данный момент трек шведской исполнительницы Tattoo находится на 23-м месте чарта. Рейтинг опубликован на официальном сайте радиостанции.

Loreen считается фавориткой песенного конкурса. В 2012 году она уже становилась победителем "Евровидения". Тогда артистка исполнила песню Euphoria, покорив жюри и зрительный зал сильным вокалом и необычной хореографией.

Накануне участницу от Швеции заподозрили в плагиате. Фанаты "Евровидения" усмотрели сходство песни Tattoo с хитом украинской певицы Мики Ньютон "В плену". Однако предположение поклонников было проигнорировано организаторами конкурса.

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