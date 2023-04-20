Певец Николай Басков высказался об уехавших из России представителях шоу-бизнеса. Артист рассказал о своём мнении на пресс-конференции Народной артистки Ларисы Долиной.
Басков сообщил, что не жалеет о тех, кто после начала СВО на Украине эмигрировали за границу. Он отметил: на родине осталось много достойных артистов, которые выступают на отечественной сцене.
"Огромное количество артистов на сегодняшний день уже не поют. Некоторых мы вспоминаем с болью, как ушедших", — сказал певец "Абзацу".
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