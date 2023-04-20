55-летняя Елена Воробей не против снова стать матерью, если встретит достойного партнёра

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная актриса и юмористка Елена Воробей рассказала о своей личной жизни.

Елена Воробей рассказала, что в настоящее время она счастлива быть в роли матери и пока не собирается становиться бабушкой. Напомним, у актрисы есть взрослая дочь — 20-летняя София. Девушка учится в медицинском университете и в ближайшие 6 лет она намерена заниматься исключительно образованием несмотря на то, что у неё есть молодой человек. Об этом сообщает "Вокруг ТВ".

Кроме того, Воробей призналась, что в свои 55 лет не против вновь стать мамой, если встретит достойного мужчину. В настоящее время сердце артистки свободно.

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