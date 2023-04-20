Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Выступление Филиппа Киркорова предложено проверить на пропаганду ЛГБТ
Мало кто знает: тайные возможности лобового стекла автомобиля
Мясников о новом штамме коронавируса "Арктур": легче заразиться, но опасности меньше
Генсека НАТО во Франции назвали сумасшедшим из-за раздувания российско-украинского конфликта
Осудивший СВО шоумен Александр Ревва стал втрое больше зарабатывать на россиянах
Bloomberg: США и другие союзники Украины могут ввести почти полный запрет экспорта в РФ
Читатели Exxpress назвали НАТО и посетившего Киев Столтенберга главными поджигателями войны
Звезда K-pop южнокорейский певец Мун Бин умер в возрасте 25 лет
Турция не будет присоединяться к санкциям против России, введённым отдельными странами

55-летняя Елена Воробей не против снова стать матерью, если встретит достойного партнёра

0:45
Шоу-бизнес

Популярная актриса и юмористка Елена Воробей рассказала о своей личной жизни.

55-летняя Елена Воробей не против снова стать матерью, если встретит достойного партнёра

Елена Воробей рассказала, что в настоящее время она счастлива быть в роли матери и пока не собирается становиться бабушкой. Напомним, у актрисы есть взрослая дочь — 20-летняя София. Девушка учится в медицинском университете и в ближайшие 6 лет она намерена заниматься исключительно образованием несмотря на то, что у неё есть молодой человек. Об этом сообщает "Вокруг ТВ".

Кроме того, Воробей призналась, что в свои 55 лет не против вновь стать мамой, если встретит достойного мужчину. В настоящее время сердце артистки свободно.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Воробей и Баринов пародии на Елену Малышеву и Николая Баскова
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Почему визит Лаврова в Бразилию вывел Вашингтон из себя

Сергей Лавров буквально покорил мировое сообщество своим эффектным прибытием в Бразилию, говорится в материале Sohu. В Вашингтоне же отреагировали нервно.

Sohu: Лавров покорил Бразилию, едва выйдя из самолёта. И вывел США из себя
МК: 24-летний красноярец Олег Пивоваров спас подразделение, вызвав огонь "Градов" на себя
Боец ВС РФ спас подразделение, вызвав огонь "Градов" на себя
Россия сделала ставку на сырьё перспективнее нефти
Известны имена российских артистов, которые уехали в зону СВО на Украине
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Подполье в Херсоне выбрало новую цель среди боевиков ВСУ
Это супероружие изменит расклад: США решили помочь Украине достать до Крыма
В Киеве заявили о начале контрнаступления ВСУ
В Киеве заявили о начале контрнаступления ВСУ
Последние материалы
Звезда K-pop южнокорейский певец Мун Бин умер в возрасте 25 лет
Турция не будет присоединяться к санкциям против России, введённым отдельными странами
Очищаем двигатель от зимней грязищи: как это сделать самому?
Ждали лётчика, прилетели ракеты: на Украине расследуют дело о неудачном угоне российского самолёта
Генерал ВСУ о возможностях Украины: "Русские более эффективны"
Столтенберг пообещал, что Украину примут в НАТО после победы над Россией
Белые носки ослепят: достаточно испробовать такой метод
Иммунолог: от кори защищает только вакцинация
Размножение плодовых деревьев из древесных черенков похоже на волшебство
Зеленский увидел в визите генсека НАТО готовность начать новую главу в отношениях с Украиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников