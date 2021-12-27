Елена Воробей показала, как выглядит её взрослая дочка

Елена Воробей похвасталась 18-летней красавицей дочкой.

Елена Воробей с дочкой Софией

Юмористка опубликовала в своём Instagram-аккаунте совместное фото с дочерью Софией. Наследницу артистка родила от некоего женатого бизнесмена, которого она называет Игорем Константиновичем.

Елена Воробей дала дочери свою настоящую фамилию Лебенбаум (Воробей — сценический псевдоним актрисы).

"Доченька приехала", — написала под снимком с наследницей звезда юмористической эстрады.

Подписчики решили, что дочка во многом унаследовала черты знаменитой матери.

"Прямо не отличишь! Стройняшечки и милашечки"; "Как прекрасно, что есть доченька, счастья вам и всего прекрасного в наступающем году"; "Какая хрупкая девочка красавица"; "Какая уютная семейная фотография, настоящая", — писали фолловеры под фото заслуженной артистки РФ.

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