Продюсер Яна Рудковская оценила изменившуюся после пластики фигуру Филиппа Киркорова

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала концертное видео Филиппа Киркорова, на котором певец демонстрирует неестественно округлившиеся ягодицы в обтянутом комбинезоне.

Изменившуюся фигуру поп-короля российской эстрады уже несколько дней обсуждают в Сети. Мимо данного инфоповода не смогла пройти мимо и Яна Рудковская.

Продюсер встала на сторону своего давнего друга, отметив, что Киркоров и через полвека будет выглядеть молодо и свежо.

"Он останется при таких бёдрах, прессе и красоте. Ещё через 30 лет у Филиппа появится бионический протез, а из глаз он будет пускать лазеры. Всё это потому, что Король вечен!" — написала Рудковская в своём Telegram-канале.

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