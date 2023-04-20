Продюсер Яна Рудковская прокомментировала концертное видео Филиппа Киркорова, на котором певец демонстрирует неестественно округлившиеся ягодицы в обтянутом комбинезоне.
Изменившуюся фигуру поп-короля российской эстрады уже несколько дней обсуждают в Сети. Мимо данного инфоповода не смогла пройти мимо и Яна Рудковская.
Продюсер встала на сторону своего давнего друга, отметив, что Киркоров и через полвека будет выглядеть молодо и свежо.
"Он останется при таких бёдрах, прессе и красоте. Ещё через 30 лет у Филиппа появится бионический протез, а из глаз он будет пускать лазеры. Всё это потому, что Король вечен!" — написала Рудковская в своём Telegram-канале.
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