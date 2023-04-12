Поклонники раскритиковали новый образ Филиппа Киркорова.
Певец разместил в своих социальных сетях видео, в котором известил фанатов о том, что примерки к его шоу "Золотые хиты" официально завершены.
На видео Киркоров предстал в пальто сиреневого цвета и мятном атласном костюме. Дополнить свой образ поп-король решил белыми кроссовками со стразами и очками с прозрачными стёклами.
Кроме того, Филипп продемонстрировал поклонникам новую причёску. Артист выкрасил бороду и волосы в белый блонд.
Подписчики раскритиковали эксперименты артиста в комментариях под видео. Они отметили, что теперь Киркоров похож на что-то среднее между клоуном и Дедом Морозом.
"Кто же над ним так издевается", "Вы переборщили", "Образ просто жесть", — отметили фанаты Филиппа Бедросовича.
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