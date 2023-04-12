Поклонники высмеяли новый образ Филиппа Киркорова, сравнив его с клоуном и Дедом Морозом

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поклонники раскритиковали новый образ Филиппа Киркорова.

Певец разместил в своих социальных сетях видео, в котором известил фанатов о том, что примерки к его шоу "Золотые хиты" официально завершены.

На видео Киркоров предстал в пальто сиреневого цвета и мятном атласном костюме. Дополнить свой образ поп-король решил белыми кроссовками со стразами и очками с прозрачными стёклами.

Кроме того, Филипп продемонстрировал поклонникам новую причёску. Артист выкрасил бороду и волосы в белый блонд.

Подписчики раскритиковали эксперименты артиста в комментариях под видео. Они отметили, что теперь Киркоров похож на что-то среднее между клоуном и Дедом Морозом.

"Кто же над ним так издевается", "Вы переборщили", "Образ просто жесть", — отметили фанаты Филиппа Бедросовича.

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