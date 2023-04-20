Кушанашвили высказался о словесной перепалке двух артистов: "Назаров сам себе пишет, а Кучера кому-то заплатил"

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили высказался о словесной перепалке Дмитрия Назарова и Оскара Кучеры.

Напомним, недавно актёр Оскар Кучера нелицеприятно высказался в адрес народного артиста России Дмитрий Назарова из-за его стихов на злобу дня, которые артист публикует на своём YouTube-канале. По мнению Кучеры, Назаров является предателем, из-за того, что он выступил против проведения СВО и уехал из России.

Народный артист не стал молчать и ответил Кучере в уже ставшей традиционной стихотворной форме. В произведении Назаров отметил, что у Оскара Кучеры нет мозгов, такта, чести и чувства меры. После Кучера также записал стих про Дмитрия Назарова.

Отар Кушанашвили не остался в стороне от словесной перепалки двух артистов и прокомментировал их поведение в своём YouTube-шоу "Каково?!"

"Кучера посвятил стихотворение уехавшему из России Назарову. А Назаров только узнал, что есть на свете такой Кучера. Это новый виток полемики. Кучера не потерялся, но если Назаров точно сам себе пишет, то Оскар заплатил кому-то тысячи три", — порассуждал журналист.

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Дмитрий Назаров - Кузнечики. Басня.