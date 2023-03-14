Дмитрий Назаров заявил о возвращении в Россию: "Будем творить"

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Актёр, звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров заявил о возвращении в Россию.

В последнее время внимание общественности приковано к популярному в России актёру, который уехал из страны. Напомним, ранее Дмитрий Назаров вместе со своей женой Ольгой Васильевой были уволены из МХТ по решению художественного руководителя Константина Хабенского. Основанием для этого стала антивоенная позиция актёра.

По словам Назарова, в настоящее время он вместе с супругой проживает во Франции. Однако артист не исключает возможности возвращения на родину. Об этом сообщает Passion.ru.

"Мы Россию не предавали. Мы вернёмся в другой театр. Может, не в театр, но мы вернёмся и будем творить", — заявил Дмитрий Назаров.

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