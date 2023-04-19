Любые выступления музыканта Бахтияра Мамедова, выступающего под псевдонимом Jah Khalib, должны быть запрещены в РФ, уверен российский парламентарий Александр Бородай.
После объявления спецоперации ВС РФ рэпер публично поддержал киевский режим, и несмотря на это он собирается выступить в Москве и Санкт-Петербурге.
"Те, кто устраивают его выступления, скоты и предатели. (Они. — Прим. ред.) предают тех, кто сейчас сражается за нашу Родину, за существование русского народа", — пояснил Бородай в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".
Депутат добавил, что многие медийные звезды "поддерживают врага", но предпочитают зарабатывать на россиянах, а значит эту практику необходимо прекратить.
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