Депутат Бородай высказался о рэпере Jah Khalib: Те, кто устраивают его выступления, скоты и предатели

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Любые выступления музыканта Бахтияра Мамедова, выступающего под псевдонимом Jah Khalib, должны быть запрещены в РФ, уверен российский парламентарий Александр Бородай.

После объявления спецоперации ВС РФ рэпер публично поддержал киевский режим, и несмотря на это он собирается выступить в Москве и Санкт-Петербурге.

"Те, кто устраивают его выступления, скоты и предатели. (Они. — Прим. ред.) предают тех, кто сейчас сражается за нашу Родину, за существование русского народа", — пояснил Бородай в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Депутат добавил, что многие медийные звезды "поддерживают врага", но предпочитают зарабатывать на россиянах, а значит эту практику необходимо прекратить.

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